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Настю Рыбку посадили в тюрьму

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Суд таиландского города Паттайя назначил меру пресечения Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александру Кириллову (Алекс Лесли) и другим обвиняемым в проведении нелегальных «секс-тренингов» на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 13 апреля.

Обвиняемых заключили под стражу. «Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля», — передает слова секретаря суда агентство.

Заседание проводилось в закрытом режиме. На нем присутствовали только судьи, секретарь, обвиняемые, помощники их адвоката и переводчик.

Подсудимых обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. По закону страны, мера пресечения будет продлеваться судом каждые 12 дней.

Это второе дело, возбужденное в отношении Рыбки. Заседание по первому делу по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности состоится 17 апреля.

Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале. К настоящему времени суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян уже выслали на родину, белоруса должны были посадить на самолет 5 апреля, однако из-за нового заявления его депортация перенесена на неопределенный срок.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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