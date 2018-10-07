Пропавший президент Интерпола подал в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, задержанный в Китае по подозрению в коррупционной деятельности, подал в отставку. Об этом говорится в сообщении для СМИ, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте международной организации.

Его просьба была удовлетворена. Исполнять обязанности главы Интерпола будет старший вице-президент Ким Чен Ян из Южной Кореи. Выборы нового президента состоятся в ноябре в ходе 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае, его изберут на два года.

О пропаже мужчины сообщалось 5 октября. 64-летний Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь. Позднее стало известно, что он задержан властями Китая по подозрению в коррупционной деятельности — якобы он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

За несколько часов до исчезновения он прислал жене фото ножа. По ее мнению, таким образом Мэн пытался предупредить супругу о грозящей опасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!