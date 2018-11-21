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Россиянин проиграл выборы президента Интерпола

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Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи. Об этом среду, 21 ноября, сообщается на официальной странице организации в Twitter.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

20 ноября ряд американских сенаторов попросили администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не допустить победы россиянина на выборах главы международной организации. По их словам, его назначение могло бы стать «сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник».

В сентябре президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае. Позднее стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупции и был вынужден уйти с занимаемой должности.

Александр Прокопчук является первым гражданином России, занявшим в 2016 году высокий пост в Интерполе. Он участник боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды, также награжден именным оружием.

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