Украина воспротивилась избранию россиянина главой Интерпола

Киев попытается предотвратить избрание генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook.

Украинский министр обвинил Россию в злоупотреблении инструментами Интерпола «для политического преследования оппонентов». По его мнению, избрание Прокопчука позволит России расширить подобную практику. Он также отметил, что миру надо признать токсичность российской политики и «выработать меры профилактики, а не легализовывать» ее.

«С помощью наших партнеров надеемся предотвратить эту очередную гибридную угрозу Украине и всему цивилизованному миру!» — заключил Аваков.

Выборы нового президента Интерпола назначены на 21 ноября. Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.

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