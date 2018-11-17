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Россиянин поборется за пост президента Интерпола

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Александр Прокопчук

Россиянин Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Об этом пишет Financial Times.

Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы нового президента международной организации назначены на 21 ноября.

Прошлый президент Интерпола Мэн Хунвэй 25 сентября пропал в Китае. 5 октября стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупционной деятельности. 7 октября он написал заявление об отставке, она была незамедлительно принята.

Александр Прокопчук — генерал полиции. Он стал первым гражданином России, занявшим в 2016 году высокий пост в Интерполе. Он участник боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды, также награжден именным оружием.

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