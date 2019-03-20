Жену пропавшего президента Интерпола пытались похитить

Жена бывшего президента Интерпола Мэна Хунвэя, который пропал после прилета в Китай осенью 2018 года, заявила о попытке похищения. Об этом со ссылкой на агентство AFP сообщает издание Lyon Mag.

По информации прокуратуры Лиона, Грейс Мэн подала жалобу в ведомство. В ней речь идет о попытке похищения группой лиц. Как отмечается, пока расследование инцидента не начато.

Ранее женщина вместе с детьми запросила политическое убежище во Франции, а также сообщала, что ей угрожают. Она находится под защитой полиции.

Мэн Хунвэй пропал после того, как 29 сентября прошлого года отправился из Франции в Китай. Позднее стало известно, что мужчину задержали китайские власти по подозрению в коррупции, он был вынужден уйти с занимаемой должности.

СМИ писали, что Мэн Хунвэй якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Новым президент Интерпола был выбран Ким Чон Ян из Республики Корея.

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