Сайт по поиску работы распространял программы для шпионажа за супругами

Журналисты Motherboard обнаружили рекламу шпионских программ на сайте Fiverr, где размещают свои резюме фрилансеры.

По данным журналистов, на Fiverr можно купить ПО для слежки за супругой. За пять долларов (около 300 рублей) продавец предлагает программу, которая фиксирует посещаемые человеком сайты и текст, набираемый им. За 400 долларов (26 тысяч рублей) покупателю предлагается получить пароли жертвы и содержимое электронной почты.

Кроме того, сотрудники Motherboard нашли объявление с предложением услуг частного детектива, не имеющего лицензии. Автор утверждал, что может установить за любым человеком фото- и видеонаблюдение. В еще одном объявлении, на которое обратили внимание журналисты, предлагалось за плату установить GPS-трекер на чужую машину.

Сотрудники портала отметили, что не знают, насколько утверждения авторов объявлений соответствуют действительности. Они поставили администраторов сайта в известность о найденных ими публикациях. Спустя некоторое время портал Fiverr убрал объявления, на которые указал Motherboard, подтвердив, что они нарушают политику их сервиса.

Представители платформы заявили, что постоянно улучшают средства модерации контента на сайте. Они добавили, что команда специалистов работает круглосуточно, отвечая на жалобы о неприемлемом контенте, а также вручную ищет его на сайте.

Ранее эксперты по кибербезопасности признали опасным популярное расширение для браузера Mozilla Firefox под названием Web Security. По данным разработчиков, оно позволяет хакерам шпионить за поведением человека в интернете.

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