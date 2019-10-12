Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения

Российская журналистка Юлия Юзик, вернувшаяся на родину после задержания в Иране, рассказала в интервью «Московскому комсомольцу» подробности своего задержания и заключения.

Юзик призналась, что во время задержания испытывала ужас. Она не понимала, что от нее хотят, поскольку ей не объяснили причины ареста.

«Среди них [сотрудников, проводивших задержание] были специально обученные женщины в черных хиджабах, которые работают в таких отрядах. <...> Меня заламывала женщина, потому что по исламским законам мужчина не имеет права касаться меня», — рассказала журналистка.

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По словам Юзик, во время содержания под стражей ее допрашивали «с утра до самого вечера». Она рассказала, что сотрудники иранских спецслужб взломали ее почту и аккаунты в соцсетях. Они считали любой контакт Юзик с человеком еврейского происхождения косвенным доказательством того, что женщина сотрудничает с израильской разведкой.

Юзик не стала раскрывать причины произошедшего, однако заверила, что знает, почему ее задержали и обвинили в шпионаже. Она поблагодарила всех, кто помог ее освободить. Журналистка призналась, что недооценила ситуацию, и отказалась от поездок в Иран и Турцию в будущем.

Юзик вернулась в Россию после недели ареста в Тегеране. При въезде в Исламскую Республику у нее отобрали паспорт, обещав вернуть документ при вылете. Позже в гостиничный номер журналистки ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции, забрали Юзик и заключили под стражу. В иранском правительстве заявляли, что задержание россиянки связано с нарушениями в визах. В разговоре с «Интерфаксом» Юзик назвала эту информацию ложной, подчеркнув, что история имеет политический оттенок. 10 октября Юзик отпустили.

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