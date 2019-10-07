Власти Ирана объяснили задержание российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем. Как сообщили в правительстве страны, ее задержали из-за нарушения в визах, сообщает РИА Новости.

Ранее 7 октября директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов заверил, что разбирательство по поводу задержания Юзик в Тегеране находится на финальной стадии. Кабулов заявил, что журналистку могут отпустить уже на этой неделе.

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О задержании Юзик стало известно 4 октября. Женщина прилетела в Тегеран по приглашению. При въезде в страну у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть документ при вылете из Ирана. Позже в ее гостиничный номер ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции, увезли и заключили ее в камеру. По словам близких журналистки, ей вменялось сотрудничество с израильскими спецслужбами.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. С 2001 года сосредоточилась на теме Кавказа. Она выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах, а также книгу «Бесланский словарь».

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