Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят. Об этом сообщили в МИД Ирана, передает в пятницу, 4 октября, РИА Новости.

По информации ведомства, ее задержали для «дачи объяснений».

Ранее в пятницу сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик под личный контроль. Также она сообщила, что российские дипломаты обсуждают этот вопрос с МИД Ирана.

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О задержании Юзик стало известно ранее 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

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