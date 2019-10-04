Российские дипломаты прокомментировали задержание журналистки в Иране

Посольство России в Тегеране занимается вопросом задержания российской журналистки Юлии Юзик. Об этом со ссылкой на пресс-атташе российского дипломатического представительства в Иране Андрея Ганенко сообщает РИА Новости.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал дипломат.

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О задержании журналистки стало известно ранее 4 октября. Сообщается, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюремного заключения.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.

В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

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