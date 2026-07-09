Девушка покинула дом друга после одной просьбы его матери

Пользовательница Reddit с ником Key-Yellow8804 рассказала о конфликте, произошедшем у нее и ее бойфренда с общим другом. Тот пригласил пару провести несколько дней в доме его родителей на побережье.

«Приехав в пятницу, мы поняли, что его отец и мать тоже там, что совершенно нормально — это их дом, и, похоже, у них были свои планы на выходные. Они с удовольствием позволили нам заниматься своими делами в течение дня, а в пятницу вечером вместе с нами пили напитки в джакузи и были действительно классными», — написала девушка.

Однако перед тем, как все начали готовиться ко сну, мать друга отозвала гостью в сторону и предупредила, что ее молодому человеку придется спать на диване в гостиной, а не с ней в гостевой комнате. Женщина объяснила это тем, что молодые люди не женаты официально, хотя и состоят в отношениях уже шесть лет.

«Мне трудно засыпать в новых местах в одиночестве, да и моего бойфренда раздражала мысль о неудобном диване, поэтому мы решили, что лучше всего будет снять номер в отеле в городе. Когда мы рассказали об этом другу, он отреагировал немного странно, но все же согласился», — рассказала автор.

Однако следующий день не задался. Пара планировала провести его со своим товарищем в городе, но тот в телефонном разговоре сказал, что встреча не состоится. Он пожаловался, что родители отчитали его за отъезд молодых людей и сочли, что те «не оценили их гостеприимство».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о необычной ситуации, в которой она и ее бойфренд оказались по вине своих родителей. 19-летняя девушка пожаловалась на то, что ее мать вышла замуж за отца молодого человека, из-за чего она и ее парень фактически стали сводными родственниками.