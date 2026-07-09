Депутат Рады Дубинский раскритиковал фотографии Зеленского на фоне разрушенных домов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в цинизме и лицемерии.

Он отметил, что Зеленский с трагическим лицом фотографируется на фоне разрушенных домов и завалов, но при этом требует от Европы не предоставлять защиту украинцам. «Он осознает, в какой мере это цинизм и лицемерие?» — задался вопросом политик.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский держит украинских военных за лохов, обещая частичную демобилизацию и не называя четких критериев.