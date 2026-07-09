Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 9 июля 2026Бывший СССР

Зеленскому задали неудобный вопрос из-за фото на фоне завалов

Депутат Рады Дубинский раскритиковал фотографии Зеленского на фоне разрушенных домов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Barbara Amendola / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в цинизме и лицемерии.

Он отметил, что Зеленский с трагическим лицом фотографируется на фоне разрушенных домов и завалов, но при этом требует от Европы не предоставлять защиту украинцам. «Он осознает, в какой мере это цинизм и лицемерие?» — задался вопросом политик.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский держит украинских военных за лохов, обещая частичную демобилизацию и не называя четких критериев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины. Как президент Турции видит урегулирование конфликта?

    Стало известно о радиоактивном загрязнении двух хранилищ обогащенного урана в Иране

    Зеленскому задали неудобный вопрос из-за фото на фоне завалов

    Иранцы потребовали мести за смерть Али Хаменеи

    Девушка покинула дом друга после одной просьбы его матери

    В России заявили об имеющемся противоядии против новой ракеты Европы

    Взрыв произошел в аэропорту Ираншахр на юго-востоке Ирана

    Станция New Horizons проснулась

    Съемки в порно спасли женщину от смертельной болезни

    В США оценили последствия важного решения Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok