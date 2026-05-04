Дубинский: Обещая частичную демобилизацию, Зеленский держит военных за лохов

Президент Украины Владимир Зеленский держит украинских военных за лохов, обещая частичную демобилизацию и не называя четких критериев. Так обещание украинского лидера описал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Зеленский продолжает держать военных за лохов, обещая им с июня "частичную демобилизацию", но не называя ее критериев. Очевидно, они будут прописаны так, чтобы никакой демобилизации не допустить в принципе», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что власть намерена демобилизовать небольшую часть бойцов ВСУ, а простых солдат оставить на фронте.

