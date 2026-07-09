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02:31, 9 июля 2026Мир

Иранцы потребовали мести за смерть Али Хаменеи

ТАСС: Иранцы требуют мести за смерть Али Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иранские паломники, пришедшие в Мешхед проводить в последний путь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, требуют мести за его убийство. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«В самое ближайшее время мы обязательно отомстим за него», — заявил иранский инженер.

Журналист иранского агентства Khabarfori выразил уверенность, что по заветам Хаменеи всем государствам Ближнего Востока нужно сплотиться в борьбе против Израиля и Соединенных Штатов Америки. «Наша месть [за гибель Хаменеи] будет в этом. В поражении Израиля на его собственной территории, а также в поражении Трампа и США в регионе», — высказался он.

Ранее граждане Ирана, участвовавшие в траурных мероприятиях в Тегеране, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за политическую поддержку. Офицер армии Ирана, обеспечивавший безопасность прощания с верховным лидером Али Хаменеи, назвал Россию «дорогим другом и соседом». Судья и доктор юридических наук Саид Саади отметил, что Тегеран желает русскому народу «стойкости в борьбе за свою безопасность».

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