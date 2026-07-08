Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 8 июля 2026Мир

В Иране поблагодарили Путина

Жители Ирана поблагодарили Путина за политическую поддержку и пожелали России стойкости
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Граждане Ирана, участвовавшие в траурных мероприятиях в Тегеране, в беседе с ТАСС выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за политическую поддержку.

«Мы хотели бы передать России, которая также столкнулась с войной, послание дружбы и благодарности за то, что была вместе с нами, а президент России Владимир Путин и другие чиновники поддерживали Иран и высказали свое неприятие высокомерию Америки и Израиля», — сказал шиитский богослов Саджад Эслами.

Офицер армии Ирана, обеспечивавший безопасность прощания с верховным лидером Али Хаменеи, назвал Россию «дорогим другом и соседом». Судья и доктор юридических наук Саид Саади отметил, что Тегеран желает русскому народу «стойкости в борьбе за свою безопасность».

Строитель Самии Эсфахани назвал Россию соседней и братской страной, с которой у Исламской Республики «достигнуто наибольшее взаимопонимание и наибольший уровень взаимодействия».

Юрист Мостафа Гадир также выразил благодарность России, которая, по его словам, «хорошо сотрудничала с Ираном в течение всего времени» и всегда поддерживала Тегеран. Военный пенсионер Сиамака Хесами сказал, что Россия и Иран вместе противостоят «силе и высокомерию».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе недавней беседы с американским лидером Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по ядерным материалам Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Новые удары масштабнее предыдущих». США атаковали Иран из-за нападений в Ормузском проливе

    Предсказан исход переговоров Трампа и Зеленского

    Покинувший Россию автоконцерн объявил отзыв машин из-за дефекта сидений

    Огромный кит потопил пожарное судно

    Мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни

    В Европарламенте разразился скандал из-за Украины

    Писательница посоветовала русскоязычным украинцам оглядываться

    Россиян предупредили о снеге в июле

    В Иране поблагодарили Путина

    Возвращенный с Украины россиянин рассказал о пытках ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok