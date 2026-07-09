Стало известно о радиоактивном загрязнении двух хранилищ обогащенного урана в Иране

Херш заявил о радиоактивном загрязнении двух хранилищ обогащенного урана в Иране

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге на Substack заявил о радиоактивном загрязнении двух хранилищ обогащенного урана в Иране.

Стало известно, что речь идет об объектах в Фордо и Исфахане. Источники, близкие к разведывательным сообществам США и Израиля, сообщили Хершу, что в хранилищах произошло разрушение контейнеров для хранения материала. Третий объект в Натанзе не подвергся загрязнению.

Журналист также рассказал, что как минимум двое иранских специалистов погибли из-за облучения.

Собеседники Херша в Вашингтоне считают, что деградация запасов частично обогащенного урана серьезно отбросила назад долгосрочную ядерную программу Ирана. Кроме того, находящийся под землей запас невозможно извлечь, это не является ядерным оружием.

При этом источник, близкий к Израилю, отвергает эти оценки. Он заявил, что сообщения об утрате Ираном значительной части запасов урана являются дезинформацией, призванной оправдать сделку с Тегераном и представить проблему иранской ядерной программы разрешенной.

Израильский источник также напомнил об отсутствии загрязнения в Натанзе и указал со ссылкой на спутниковые снимки и данные разведки, что Иран продолжает перемещать контейнеры с обогащенным ураном в другие районы.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запасы обогащенного урана по-прежнему находятся на ядерных объектах Ирана.