Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взяла дело задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик под личный контроль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Захарова рассказала, что она в курсе инцидента и будет добиваться освобождения журналистки. Также она сообщила, что российские дипломаты обсуждают этот вопрос с МИД Ирана.

Материалы по теме Российскую журналистку задержали в Иране Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы

О задержании журналистки стало известно ранее 4 октября. Сообщается, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.

В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!