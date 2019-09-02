В Москве задержали журналиста Илью Азара

В Москве задержан специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что его отвели в машину прямо в домашней одежде и тапочках. По его словам, дома один остался 2-летний ребенок.

Азар написал, что курил на балконе во время задержания. По его словам, с лестничной клетки вышли три полицейских и сообщили, что задерживают его «по 20.2» ( Статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — прим. «Ленты.ру»).

Как написала «Новая газета» в своем Telegram, Азара доставили в Красносельский ОВД, где оставят на ночь.

Илья Азар — муниципальный депутат, один из организаторов митингов в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму.

В июле сообщалось, что заявления о неучтенных подписях избирателей оказались неточными. Председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентин Горбунов опроверг информацию о том, что подписи Ильи Азара и Михаила Ширвиндта не были учтены.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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