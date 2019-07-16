Сообщения о неучтенных подписях на выборах в Мосгордуму оказались преувеличением

Председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентин Горбунов доложил Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) об итогах проверки подписей четырех человек, заявивших о том, что их подписи были признаны недействительными. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Горбунов также обратил внимание, что в сети распространяется информация о том, что подписи Ильи Азара и Михаила Ширвиндта не были учтены. «Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными», — сказал глава Мосгоизбиркома.

По словам Горбунова, подписи двух обратившихся в СПЧ избирателей (Лукьянова Е.А., Чепуренко А.Ю.) отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными. Подписи еще двух избирателей не были учтены в связи с ошибками, допущенными сборщиками. Так, к примеру, сведения об Ольге Подплеловой внесены в подписной лист как «Подопелова», что фактически является разными фамилия.

Таким образом, отметил Горбунов, нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не установлено.

Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Участие в них примут более четырех сотен зарегистрированных кандидатов.

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