Полиция назвала число протестующих в центре Москвы

В центре Москвы в несогласованном публичном мероприятии принимает участие около 750 человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 31 августа, со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным СМИ, участники организованного штабом Алексея Навального «Шествия против политических репрессий» прошли уже от станции метро «Чистые пруды» до Рождественского бульвара. Мероприятие должно закончиться у Новопушкинского сквера. В числе участников — сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, незарегистрированная кандидатом на выборах в Мосгордуму.

На 31 августа также планировалась акция Либертарианской партии России (ЛПР), но мэрия отказала в согласовании.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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