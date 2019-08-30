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Следственный комитет выпустил видео о сломанных судьбах россиян

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Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) выпустил ролик о том, как участие в митингах ломает судьбы молодежи. Видео в пятницу, 30 августа, опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Следователи показали видео допроса молодого человека, который во время протестной акции на Пушкинской площади в марте 2017 года ударил полицейского ногой по голове. Имя его не называется, лицо закрыто — «он еще молод, у него вся жизнь впереди, и о том, что было, вспоминать не хочет». «Я сожалею о случившемся», — говорит герой ролика.

Он признается, что действовал на эмоциях и не помнит, что именно подтолкнуло его ударить полицейского. «Это все в каком-то помутнении было. Просто все накопилось, и в этой волне... Крики все эти», — говорит на допросе обвиняемый.

В СКР отметили, что молодой человек уже отбыл назначенный судом приговор.

В ролике отмечается, что в 2019-м беспорядки разворачиваются по сценарию протестов два года назад и событий на Болотной площади в 2012 году: те же провокаторы и много молодежи среди участников. Организаторы же находятся вдали от эпицентра событий и занимаются распределением ролей и финансовых потоков.

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