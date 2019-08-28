Отказ мэрии Москвы в согласовании акций 31 августа признали законным

Московский городской суд признал законным отказ властей столицы согласовать митинг Либертарианской партии России 31 августа в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ранее иск представителей партии к мэрии частично удовлетворил Тверской суд Москвы, тем самым признав незаконным отказ провести акцию. Правительство столицы подало апелляционную жалобу. «Решение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме», — постановил Мосгорсуд.

Отказ в проведении протестной акции 31 августа власти столицы объяснили тем, что в этот день в городе запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня знаний. Представителям либертарианцев была предложена другая дата — 25 августа, но она их не устроила.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!