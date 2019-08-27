Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа

Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

23 августа стало известно об отрицательном решении столичной мэрии по вопросу проведения протестной акции 31 августа. Чиновники объяснили отказ тем, что в этот день в городе запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня знаний. Заявителям была предложена альтернативная дата — 25 августа, однако она их не устроила.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за недопущения ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Им было отказано из-за проблем с подписями.

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