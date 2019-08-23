Мэрия Москвы отказала в согласовании акций 31 августа

Мэрия Москвы не согласовала проведение акций 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве пояснили, что на этот день, как и на 1 сентября, традиционно запланированы торжественные мероприятия. Представитель департамента отметил, что заявителям предлагали провести акции 25 августа на проспекте Сахарова, когда в городе не было запланировано крупных мероприятий, однако те отказались от этой даты.

По его словам, на 31 августа для школьников, студентов-первокурсников и их родителей властями подготовлена праздничная программа, в которую войдут концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии. Они пройдут в том числе в центре города, где заявители хотели провести свои акции.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и, как говорил президент России Владимир Путин, от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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