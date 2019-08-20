В Кремле назвали резонансной ситуацию с избиением россиянки полицейским

Президенту России Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, которую полицейский ударил в живот во время задержания на акции 10 августа в Москве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Эта конкретная ситуация относится скорее к резонансной, соответствующие доклады делались», — сказал Песков.

При этом Песков сказал, что не готов ответить на вопрос, докладывали ли Путину о том, кто конкретно ударил девушку, известно ли президенту имя этого полицейского и видел ли он ролик, на котором демонстрируется, как девушка получает удар.

10 августа на акции в Москве задержали Дарью Сосновскую якобы за нарушение правил проведения митинга. В интернете распространилась видеозапись, на которой видно, как двое полицейских ведут ее под руки, а третий наносит удар кулаком в живот. По данным Telegram-канала Baza, удар нанес сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В полиции эту информацию отрицают, проводится служебная проверка. Пострадавшая подала в Следственный комитет России (СКР) заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака.

14 августа Сосновскую госпитализировали, у нее повторно подтвердили сотрясение головного мозга и отправили лечиться амбулаторно.

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