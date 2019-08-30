Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

По его словам, видеорегистраторы введут в элементы снаряжения росгвардейцев и военнослужащих для фиксации обстановки несения службы. В частности, это касается работы сотрудников на массовых мероприятиях, митингах, в местах проведения спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, а также реагирования сотрудников вневедомственной охраны на сигналы, поступающие с объектов.

Когда именно росгвардейцев оснастят видеорегистраторами, глава ведомства не уточнил, отметив, что новшества требуют тщательной проработки «и в финансово-экономическом плане, и в правовом плане».

Ранее в августе сообщалось, что Росгвардия разместила на сайте госзакупок тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм» за 3 миллиона 741 тысячу рублей. Устройства оснащены фонарем и лазерной указкой и могут работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов.

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