Суд вернул полиции протокол на журналиста Илью Азара из-за нарушений

Мещанский районный суд нашел нарушения в административном протоколе, составленном на журналиста «Новой газеты» Илью Азара. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Молоканова.

По ее словам, протокол в отношении Азара из-за несанкционированной акции 31 августа в Москве был возвращен в полицию в связи с недочетами при оформлении документа.

Он был задержан вечером 2 сентября в доме недалеко от своей квартиры. По словам Азара, полицейские забрали его прямо в домашней одежде и тапочках, оставив двухлетнюю дочь одну без присмотра.

В ОВД на него составили административный протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Документ составили из-за опубликованной на его странице в Facebook фотографии с акции 31 августа.

Илья Азар — специальный корреспондент «Новой газеты», муниципальный депутат района Хамовники и один из организаторов митингов в поддержку независимых кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.

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