Азара и Соболь отпустили из полиции

Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новой газеты».

На них составили протоколы по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения митинга). Азар рассказал, что протокол на него составили из-за фотографии с несанкционированной акции 31 августа, опубликованной на его странице в Facebook.

Суды по этим делам пройдут 3 сентября.

Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках. В квартире без присмотра осталась его дочь, которой еще не исполнилось двух лет. Предполагалось, что Азара оставят в ОВД на ночь.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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