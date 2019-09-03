Любовь Соболь снова задержали

В Москве задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и юриста Любовь Соболь. Об этом сообщила в Twitter начальник ее штаба Ольга Чезаре.

Чезаре добавила, что Соболь везут в ОВД Троицка. По ее словам, общественный деятель не выходила на связь больше часа.

Любовь Соболь является юристом Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Она баллотировалась на выборы в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, куда входят три района Москвы: Пресненский, Хамовники и Арбат. Соболь отказали в регистрации и признали 14 процентов голосов избирателей в ее поддержку недействительными при допустимых 10 процентах брака.

Соболь задержали третий раз за месяц. 10 августа сообщалось о задержании незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму, она была одним из организаторов несанкционированных митингов в Москве. 3 августа ее также задержали за организацию несогласованной акции.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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