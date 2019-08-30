Памфилова призвала обновить правила выборов в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выступила за упрощение правил регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом она заявила в интервью AP.

Глава ЦИК заверила, что комиссия внесет поправки, чтобы упростить сбор подписей для кандидатов и сократить необходимое число подписей.

По ее мнению, летняя избирательная кампания выявила недостатки в федеральном и местном избирательном законодательстве. «В том, что произошло, есть и хорошая составляющая — случившееся показало, что система устарела, что общество не собирается прощать нас за это», — сказала она.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за недопуска ряда оппозиционных кандидатов до выборов. Часть представленных ими подписей была признана недействительной, в частности, из-за указания фамилий умерших людей.

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