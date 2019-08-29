«Опора России» рассказала об убытках бизнеса от несогласованных акций в Москве

Несанкционированные акции наносят вред, в том числе хозяйственной деятельности других граждан. Об этом газете «Взгляд» заявил президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, говоря об убытках бизнеса от несогласованных митингов в Москве.

«Речь идет именно о вреде от несанкционированных митингов. Потому что когда акция санкционированная, выделяются такие места, где можно легко обеспечить безопасность и где нет зон, в которых живут люди или идет розничная торговля, располагаются кафе и рестораны», — уточнил Калинин.

Он добавил, что 31 августа, когда оппозиция собирается провести очередную несогласованную акцию, многие магазины выставляют разные предложение для подготовки детей к школе. И в центре Москвы такие заведения тоже есть, подчеркнул глава «Опоры России».

По словам Калинина, это касается и сезона распродаж, на которые приезжает много иностранцев. «Когда большое количество людей парализует возможность отдыха туристов, бизнес терпит огромные убытки. Им нужно платить и аренду, и зарплату персоналу. Если такие митинги будут повторяться, часть компаний просто разорится», — отметил он.

Накануне, 28 августа, Московский городской суд признал законным отказ властей столицы согласовать митинг Либертарианской партии России 31 августа в центре города. Отказ в проведении протестной акции мэрия объяснила тем, что в это время в городе запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня знаний. Представителям либертарианцев была предложена другая дата — 25 августа, но она их не устроила.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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