Иран открестился от планов освободить задержанную российскую журналистку

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Исламской Республике Андрей Ганенко, передает в субботу, 5 октября, ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что дипломаты запросили у иранского ведомства доступ к россиянке и соответствующие разъяснения по ситуации. «Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — заявил он.

4 октября РИА Новости со ссылкой на иранский МИД сообщило, что Юзик в скором времени освободят. В ведомстве якобы уточнили, что ее задержали для «дачи объяснений».

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О задержании Юзик стало известно 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

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