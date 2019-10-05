Задержанная в Иране российская журналистка оказалась фанаткой «Правого сектора»

Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик оказалась фанаткой украинских радикалов. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, Юзик открыто поддерживает Украину и бывшего лидера запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, а также первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Кроме того, как отмечает «Страна.ua», дед журналистки — этнический украинец, во время войны примкнувший к подразделениям украинских националистов, лидером которых был Степан Бандера.

Журналистка была задержана в гостинице сотрудниками Корпуса стражей исламской революции в Иране накануне, 4 октября. При въезде в страну у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.

Материалы по теме Российскую журналистку задержали в Иране Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы

Дело россиянки взяла на личный контроль официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат намерена добиться ее освобождения. Как позднее сообщили в МИД Ирана, Юзик была задержана для «дачи объяснений» и вскоре будет отпущена.

Юлия Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!