Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки

Россия рассчитывает на освобождение задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик на этой неделе. Такое заявление сделал директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов, передает РИА Новости в понедельник, 7 октября.

По словам дипломата, посол России в Иране Леван Джагарян был 5 октября в МИД Ирана. «Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», — отметил Кабулов. Он добавил, что это, скорее всего, случится уже на этой неделе.

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О задержании Юзик стало известно 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».

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