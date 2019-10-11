Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб

Российская журналистка Юлия Юзик, вернувшаяся на родину после задержания в Иране, заявила, что стала жертвой провокации спецслужб Ирана, передает «Интерфакс».

Спецслужбы «выманили» ее из России на территорию страны, чтобы арестовать и затем «потерять», считает Юзик. Какова цель этой провокации, женщина не знает, но предположила, что, возможно, она нужна была иранским спецслужбам как ценный информатор.

Материалы по теме Российскую журналистку задержали в Иране Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы

Юзик отметила, что ее неоднократно приглашали в страну в течение всего 2018 года. Журналистка говорит, что «восприняла всерьез» слова своего бывшего шефа на телеканале IranToday Бахрама Ханлара, связанного с иранскими спецслужбами, который заявил, что у них к ней претензий нет.

Юзик вернулась в Россию после недели ареста в Тегеране. При въезде в Исламскую Республику у нее отобрали паспорт, обещав вернуть документ при вылете. Позже в гостиничный номер журналистки ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции, забрали Юзик и заключили под стражу. В иранском правительстве заявляли, что задержание россиянки связано с нарушениями в визах. В разговоре с «Интерфаксом» Юзик назвала эту информацию ложной, подчеркнув, что история имеет политический оттенок. 10 октября Юзик отпустили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!