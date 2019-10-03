Появились подробности жестокого убийства журналиста Джамаля Хашкуджи

Турецкие спецслужбы установили прослушивающие устройства в консульстве Саудовской Аравии, где был убит журналист Джамаль Хашкуджи. На них были записаны подготовка и исполнение плана убийства. Люди, имевшие доступ к этой записи, рассказали о ее содержании журналистам «Би-би-си».

По словам британского адвоката Хелены Кеннеди, до прибытия журналиста саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги, находившийся в консульстве, рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку. «Впервые в жизни мне придется резать [труп] прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать», — цитирует судмедэксперта Кеннеди. Адвокат также рассказала, что на записи Хашкуджи называли «жертвенным животным».

Судя по записям, журналисту сообщили о наличии ордера Интерпола на его задержание и о том, что он должен будет вернуться в Саудовскую Аравию. От Хашкуджи требовали написать смс-сообщение сыну и сказать, что с ним все в порядке, однако он отказался, пишет издание.

Спецдокладчица ООН по вопросу внесудебных убийств Аньес Каламар отметила, что журналист сначала не осознавал, что с ним произойдет. Он спрашивал, собираются ли его похитить или сделать инъекцию. «Звуки, которые следуют за этим диалогом, говорят о том, что в этот момент его душат. Возможно, ему надели пакет на голову. Рот ему тоже зажали — насильственно — возможно, рукой или чем-либо еще», — добавила Каламар.

Ранее турецкая газета Sabah обнародовала стенограмму разговоров между 15 злоумышленниками и убитым ими Джамалем Хашкуджи. Последними словами журналиста стала фраза: «У меня астма. Не делай этого, ты меня задушишь». До этого журналист просил не закрывать ему рот, пока не потерял сознание. Затем на записях слышны звуки борьбы и некие команды: продолжать давить и «давить как следует». После смерти Хашкуджи на записи в течение получаса слышны звуки расчленения тела.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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