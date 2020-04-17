В Москве обвалились продажи жилья

В первом квартале 2020-го в московских новостройках, включая проекты на присоединенных территориях, заключено 17,6 тысячи сделок с физическими лицами. Относительно четвертого квартала 2019-го продажи жилья просели на 11 процентов. В годовой динамике число сделок обвалилось на 12 процентов, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

На первичном рынке Московской области зафиксирована аналогичная динамика, констатируют аналитики: в первом квартале 2020-го продано 16 тысяч квартир — на 26 процентов меньше, чем в предыдущем квартале, и на 14 процентов меньше, чем в январе-марте 2019-го.

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«Самым продуктивным месяцем первого квартала 2020 года в Москве оказался март, — отмечают в ЦИАН. — Несмотря на объявленный в последнюю неделю режим самоизоляции, столичные девелоперы продали за март 6,85 тысячи квартир — 39 процентов от всех сделок квартала». В Московской области на март пришлось только 30 процентов сделок (4,8 тысячи договоров участия в строительстве), на февраль — 37 процентов, на январь — 33 процента.

Эксперты объясняют повышенную мартовскую активность покупателей девальвацией рубля: многие из тех, кто давно планировал покупку, поспешили выйти на сделки.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года региональный спрос на жилую недвижимость в Москве заметно сократился: приезжие начали терять интерес к приобретению столичных квартир. В основном квадратные метры покупают местные — жители столицы и Московской области.

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