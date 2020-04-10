В Москве подорожало строящееся жилье

За март 2020-го цены на строящееся жилье в пределах старых границ Москвы (без учета присоединенных территорий) увеличились на 1,2 процента по сравнению с февральским показателем, до 220,6 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. Об этом говорится в материалах компании «МИЭЛЬ-Новостройки», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Число квартир в продаже одновременно сократилось на 8 процентов, до 34 тысяч квартир и апартаментов, подсчитали аналитики. Всего на первичном рынке жилья столицы в настоящее время продается более 2,24 миллиона квадратных метров, но активность застройщиков снижается.

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«В марте на рынке новостроек старой Москвы активность девелоперов уменьшилась, рынок пополнился тремя новыми проектами и шестью корпусами, — отмечают в «МИЭЛЬ». — На фоне "вымывания" ликвидных предложений и снятия с реализации лотов в некоторых проектах объем предложения сократился по количеству экспонируемых лотов. В структуре предложения выросла доля проектов комфорткласса, в марте они заняли 52 процента рынка».

Как указывают эксперты, максимально за март подорожали квадратные метры в Южном округе Москвы (плюс 5 процентов), а наибольшее снижение ценников зафиксировано в новостройках северо-востока (минус 3 процента).

Ранее в апреле был определен популярный в кризис тип московского жилья: это однокомнатные квартиры в новых домах. Эксперты полагают, что в текущей непростой экономической ситуации доля «однушек» в продажах может вырасти на 7-10 процентов.

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