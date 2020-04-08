Собянин заявил о недопустимости остановки строек в Москве

Принимая меры, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции в Москве, столичные власти не должны забывать об экономике города. В частности, недопустимо останавливать строительство и благоустройство, говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра столицы Сергея Собянина в среду, 8 апреля.

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«Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства, — подчеркивается в сообщении. — Стройка дает самый большой мультипликативный эффект — через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России», — отметил мэр.

Собянин заявил, что остановить работу предприятий и отраслей в городе легко, а запустить заново невероятно трудно. Он добавил, что в сложившихся условиях все технологические процессы «должны подчиняться строгим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности».

2 апреля городские власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено. Многие предприятия прекратили работу.

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