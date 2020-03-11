Инвестиции в экономику Москвы за 2019 год выросли почти на 9 процентов

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за 2019 год по предварительным данным составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, инвестиции выросли на 8,9 процента в сравнении с 2018 годом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В ведомстве подчеркнули, что это рекордный для экономики города показатель, которому способствовали меры поддержки, предоставляемые правительством столицы бизнесу.

«За последние 9 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю Москвы приходится 15 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Объем адресной инвестпрограммы развития Москвы на 2020–2022 годы составит более 2 триллионов рублей. Эти средства власти столицы намерены направить на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве. Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает бизнесу правительство города, заявили в ведомстве.

Активно инвестирующие компании, которым, могут снизить Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Тем компаниям, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, при условии осуществления активной инвестиционной политики, будет предоставлена возможность значительно снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

«На сегодняшний день 112 московских компаний имеют право на различные льготы — 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств. За последние пять лет объем инвестиций, осуществленный компаниями со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента, составил 95,6 миллирада рублей, создано 111,1 тысячи новых рабочих мест. Сегодня каждый рубль, вложенный из бюджета столицы в развитие инфраструктуры, позволяет привлекать более трех рублей частных инвестиций», — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С 1 января 2020 года в Москве вводится еще одна мера поддержки — инвестиционный налоговый вычет. На него смогут рассчитывать те компании, которые находятся на территории города и имеют статус московского инвестора.

Благоприятный инвестиционный климат Москвы подтверждают авторитетные международные и отечественные рейтинги. Так рейтинг Всемирного банка Doing Business 2020 поднял Россию на 3 позиции и таким образом она заняла 28 место, оставив позади Японию, Францию, Швейцарию. При этом следует учесть, что при составлении рейтинга эксперты анализируют бизнес-климат только в двух городах страны — Москве и Санкт-Петербурге, поэтому показатель России на 70 процентов зависит от столицы. Кроме того, Москва является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, составляемого Агентством стратегических инициатив.

