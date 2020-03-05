Власти Москвы приняли решение о развитии производственной зоны «Коровино»

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК) одобрено принятие решения правительства Москвы о комплексном развитии территории площадью более 35 гектаров в производственной зоне «Коровино» на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Комплексное развитие таких площадей благоприятно скажется не только на внешнем облике столицы, но и повысит уровень комфорта проживания москвичей. В проект планируется вложить 40 миллиардов рублей, а ожидаемый результат от его реализации — создание более 13 тысяч новых рабочих мест. Будут построены современные высокотехнологичные объекты производственного и общественно-делового назначения, общая площадь которых — около 1 миллиона квадратных метров», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Механизм комплексного развития территорий предусматривает возможность реализации проекта как по инициативе правообладателя территории, так и по инициативе правительства Москвы. В случае, если в течение 6 месяцев после принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе Правительства Москвы правообладатель не реализует свое право на комплексное развитие территории, то город вправе объявить аукцион для привлечения на территорию инвестора или самостоятельно реализовать проект.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы создана для оперативного решения вопросов в области градостроительной деятельности, инвестиционной деятельности, земельных отношений, осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.