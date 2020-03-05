Принято решении о развитии производственной зоны «Кунцево»

Производственная зона «Кунцево» войдет в программу комплексного устойчивого развития территорий. Такое решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Проект КРТ будет реализован на территории площадью 21,23 гектара в производственной зоне «Кунцево». В рамках проекта планируется создание 4 600 новых рабочих мест на объектах производственного и общественно-делового значения. Ожидаемый объем инвестиций в реновацию промзоны — 17 миллиардов рублей», — подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Общий предельный объем застройки данной территории — 268,5 тысячи квадратных метров. Экономический эффект от реализации проекта может составить около 5 миллиардов рублей. Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях.

Механизм комплексного развития территорий предусматривает возможность реализации проекта как по инициативе правообладателя территории, так и по инициативе правительства Москвы. В случае, если в течение 6 месяцев после принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе Правительства Москвы правообладатель не реализует свое право на комплексное развитие территории, то город вправе объявить аукцион для привлечения на территорию инвестора или самостоятельно реализовать проект.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы создана для оперативного решения вопросов в области градостроительной деятельности, инвестиционной деятельности, земельных отношений, осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.