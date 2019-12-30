В 2019 году благоустроены территории около 26 станций МЦД

В 2019 году были выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к 26 станциям Московских центральных диаметров — МЦД-1 (Лобня-Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск). Общая площадь зоны благоустройства составляет более 60 гектаров.

Комплексное благоустройство выполнено на территории, прилегающей к 6 станциям, где были полностью завершены работы по строительству и реконструкции платформ. Это «Рабочий поселок», «Сетунь», «Москва Бутырская», «Москва–Пасс.–Смоленская», «Тушино» и «Ленинградская». Общая площадь территории комплексного благоустройства составляет более 43 гектаров.

«До начала благоустройства дорога к новым станциям МЦД была очень неудобной: покрытие тротуаров было в плохом состоянии, а местами они отсутствовали совсем, освещение было недостаточным, а инфраструктуры не было вовсе. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости предприятий неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. Тротуары здесь привели в порядок, установили новый бордюрный камень, а на проезжей части заменили асфальтовое покрытие. Для автомобилистов организовали плоскостные парковки.

Дорога к станциям МЦД стала удобной и безопасной. Для этого на территории, прилегающей к станциям, установили новые фонари с энергосберегающими лампами. В зоне благоустройства разбили газоны и высадили деревья и кустарники. На пути к станциям расположены 3 дворовых территории, которые также привели в порядок: сделали хорошее освещение, удобные дорожки, разбили газоны.

На территориях, прилегающих к 20 станциям, где еще не были завершены работы по строительству и реконструкции платформ, к запуску движения на МЦД также были выполнены работы по благоустройству. Благодаря этому дорога к ним стала более удобной. Это 8 станций МЦД-1: «Долгопрудная», «Новодачная», «Марк», «Лианозово», «Дегунино», «Тимирязевская», «Фили», «Кунцево-1» и 12 станций МЦД-2: «Ржевская» («Рижская»), «Гражданская», «Калитники», «Люблино», «Депо», «Перерва», «Москворечье», «Царицыно», «Трикотажная», «Бутово», «Щербинка», «Остафьево»). Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров.

Здесь также привели в порядок тротуары и заменили их покрытие, установили бордюрный камень, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и разбили газоны. Для удобства горожан установили скамейки и урны.

«Дорога к станциям МЦД стала комфортной и безопасной: теперь ее освещают новые фонари с энергосберегающими лампами. Удобнее стало и пассажирам общественного транспорта: на прилегающих к платформам МЦД улицах появились современные остановочные павильоны, где можно укрыться от непогоды и зарядить мобильный в ожидании автобуса», — добавили в пресс-службе ведомства.

Всего в рамках работ по благоустройству территорий, прилегающих к 26 станциям МЦД-1 и МЦД-2 обустроили тротуары площадью 200 тысяч квадратных метров, заменили порядка 250 тысяч квадратных метров дорожного полотна, разбили 24 гектаров газона, установили почти 200 МАФов и более 100 остановок, а также более 1300 современных фонарей с энергосберегающими лампами.