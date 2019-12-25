В Москве построили новую станцию МЦД

Власти Москвы подошли к финальной стадии строительства новой станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Оставьево», основные работы уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, пишет ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе дептранса, станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами, а также лифтами для маломобильных пассажиров. Строительство ведет РЖД.

Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы. Жители близлежащих территорий не имеют метро в пешей доступности, в этой связи МЦД-2 улучшит транспортную доступность округа.

О запуске МЦД в Москве стало известно 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. 2-я линия соединяет Нахабино и Подольск. Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза.

По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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