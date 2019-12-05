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С 9 декабря на МЦД станут действовать транспортные карты

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9 декабря завершится период бесплатного проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД). Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты «Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту — «Тройку», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную карту.

«С 9 декабря завершится период бесплатного проезда. Сегодня мы запускаем финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы», — пояснили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Полномасштабное тестирование начнется на Белорусском вокзале и пройдет в три этапа на четырех направлениях — Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа в четверг будут перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне «Дальняя». Второй этап будет проведен в пятницу — обновятся валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверят каждое устройство — читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.

В субботу, 7 декабря, в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы будут заново протестированы — на этот раз на логику поездки. Эксперты удостоверятся в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

В выходные дни 7-8 декабря на всех станциях на турникетах будут последовательно закрываться створки - начнется подготовка к запуску обновленной билетной системы. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту — «Тройка», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний. На таких станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит как в метро, 38 руб. по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк — Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская — Остафьево. За пределами этих станций начнется зона «Пригород» разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 года стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Активация карт. Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК необходимо активировать карты «Тройка». Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.

Активировать социальную карту учащегося или студента Москвы можно в кассах метро для проезда в пределах «Центральной» зоны в рамках обычного льготного абонемента на метро. При пополнении социальных карт, они активируются автоматически. В «Центральной» зоне действует обычный проездной за 395 рублей за месяц или 1185 за 3 месяца. Для проезда за пределами «Центральной» зоны, учащиеся Москвы и Московской области в прежнем режиме оформляют билеты в кассах МЦД.

Владельцы социальной карты москвича, имеющие право бесплатного проезда, могут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД, либо оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. Льготники Московской области могут активировать свои карты в ближайшем МФЦ и оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД.

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