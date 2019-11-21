Путин проехался по первому МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, который соединил Одинцово и Лобню. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает «Интерфакс».

Глава государства сел на Белорусском вокзале в поезд «Иволга», чтобы проехать несколько станций до остановки «Фили». Вместе с президентом едут глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Небольшое видео из поезда опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

@RIAKremlinpool / Telegram

Президент поблагодарил Собянина, Белозерова и Воробьева за запуск МЦД. «Спасибо от имени москвичей», — сказал Путин мэру Москвы.

Ранее сообщалось, что в день запуска МЦД на станциях открыли специальные фотозоны, пассажирам предлагают бесплатный горячий чай. Сделать фото на память можно на «Окружной», «Стрешнево», Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах.

МЦД — новые ветки наземного метро. Первыми будут запущены два диаметра: МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Их общая протяженность составит 132 километра путей и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

МЦД-1 и МЦД-2 должны сделать общественный транспорт доступнее для 3,7 миллиона жителей столичного региона, более 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. В поездах появится более 900 тысяч пассажирских мест в сутки.

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