Воробьев назвал МЦД транспортной мини-революцией

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) существенно улучшит качество жизни людей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 27 августа.

Он сообщил, что сегодня совместно с правительством столицы был принят единый тариф для проезда на МЦД.

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«Это можно сказать, транспортная мини-революция. Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 — на электричку и 38 — на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в год экономия составит до 50 тысяч рублей.

В Москве и Подмосковье уже в конце 2019 начнут работать первые Московские центральные диаметры (МЦД) — линии пригородных поездов, которые свяжут область и центр столицы.