Татарстан получил от Москвы деньги на благоустройство

Татарстан получил от федерального правительства 185 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству в малых городах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», пишет «Татар-информ».

Всего Москва выделила на эти цели 43 субъектам пять миллиардов рублей.

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По итогам прошлого года в Татарстане по нацпроекту «Жилье и городская среда» построили три общеобразовательные школы, а также благоустроили 65 общественных пространств в ряде районов республики.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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