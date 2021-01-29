Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд мира — перестал верить в нефть и отказался от активов в компаниях, которые занимаются разведкой и добычей сырья. Это стало большим шагом к «озеленению» инвестиционного гиганта, пишет Bloomberg.

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Пенсионный фонд начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Тогда главной целью было диверсифицировать активы и сделать Норвегию, которая является одним из ключевых поставщиков газа в мире и крупным игроком на рынке нефти, менее зависимой от нефтегазового сектора.

Нынешнее решение целиком отказаться от вложений в компании из этой отрасли также связано с финансовыми потерями — по итогам 2020 года нефтегазовые компании, входящие в портфель норвежского резервного фонда, принесли ему убыток в 10 миллиардов долларов.

Однако в целом 2020 год стал одним из лучших за всю историю организации. Совокупная прибыль его портфеля составила 123 миллиарда долларов. В частности, деньги принесла ставка на технологический сектор, акции которого бурно росли в кризис. Теперь взамен нефти и газа руководство фонда планирует нарастить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Их доля в фонде, объем которого составляет 1,3 триллиона долларов, должна составить около 1 процента.